مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن تحليل الـ "PCR" (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا تظهر عليهم بعض الأعراض البسيطة، ويجب عرض الطفل على الطبيب المختص عند ظهور أي عرض عليه.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن نسبة فاعلية تحليل الـ"PCR" تصل إلى 63%، فقط.



