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مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن تحليل الـ "PCR" (فيديو)
السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:44 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا تظهر عليهم بعض الأعراض البسيطة، ويجب عرض الطفل على الطبيب المختص عند ظهور أي عرض عليه.
وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن نسبة فاعلية تحليل الـ"PCR" تصل إلى 63%، فقط.
وأوضح أنهم يعتمدون بصورة كبيرة على الحالة الاكلينيكية عند تشخيص فيروس كورونا، ومن أبرز الأعراض التكسير الشديد بالجسم، والإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، معلقا: "من يشعر بالأعراض وتكون نتيجة الـ PCR سلبية بقوله.. ولو.. ويتم عزله ويأخذ الدواء".