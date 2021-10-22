عاجل.. بيان ناري من اتحاد جدة بعد الخسارة أمام الشباب









تتوالى الصدمات داخل نادي الاتحاد وذلك بعدما أعلنت لجنة التراخيص بالاتحاد الأسيوي، عن حرمان نادي الاتحاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا العام القادم، بالإضافة إلى الخسارة أمام الشباب والتخلي عن صدارة الدوري.





قرر أنمار بن عبدالله الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، تقديم طلب رسمي من أجل الحصول على حكام أجانب لإدارة المباريات القادمة للعميد، في الدوري خلال الفترة المقبلة.





وجاء نص البيان كالتالي:-





"يوضح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، بأنه التزم بوقفه الداعم للحكام المحليين طيلة هذه الفترة الماضية ولم يتجاوب مع كل المتطلبات، بإستقطاب حكام أجانب لإدارة لقاءات الفريق، إلا أن ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية أخرجت جميع اللاعبين من جو المباراة أثناء سيرها".





"وعليه فقد قرر مجلس الإدارة الطلب بحكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة، من أجل تجنب الفريق الضغوط والأخطاء التي تُرتكب ضده، وتؤثر على مسيرته في المنافسة، كما سيقوم بمخاطبة الجهات المختصة بشأن ما بدر من الحكم المساعد الثاني بين شوطين اللقاء تجاه اللاعب عبدالرحمن العبود".





وكان الاتحاد قد سقط أمام نظيره نادي الشباب، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.