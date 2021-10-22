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ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 عبر هذا الرابط

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 11:50 م
فاتورة الكهرباء 2021
فاتورة الكهرباء 2021

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021، حيث أنها تصدرت تريند مؤشرات بحث موقع جوجل في مصر، خوفًا من تأخر السداد وتوقيع الغرامة.

وسننشر لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهي كالتالي:-

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

1- يجري الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية، من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــا). 

2- بعد الدخول علي رابط شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يجب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء:

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

كيفية اختبار عداد الكهرباء؟

ويمكن اختبار عداد الكهرباء، وفقا لما نشرته صفحة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على النحو التالي:

- افصل جميع أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

- يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة وذلك بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال، أما بالنسبة للعداد مسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بعد مرور ربع ساعة من الفصل أعد تشغيل الأجهزة وسجل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقى، وإذا وجدت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فاطمئن.

- وفي حال تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقى توجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

المستفيدون من شركة توزيع الكهرباء

وفي سياق متصل، أعُلن عدد المشتركين المستفيدين من خدمات شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، ويبلغ 5.4 مليون مشترك، منهم 4.3 مليون يتبعون قطاع شبكات الجيزة، تضم إدارات: الدقي وبشتيل وبولاق الدكرور والهرم 1 والهرم 2 وفيصل و6 أكتوبر1 و6 أكتوبر2 والشيخ زايد وشمال ريف الجيزة 1 وشمال ريف الجيزة 2 ووسط ريف الجيزة وجنوب ريف الجيزة.

 

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