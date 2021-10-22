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ميقاتى يبحث مع الرئيس السابق ميشال سليمان الأوضاع فى لبنان

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
وكالات
 بحث رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال لقائه، اليوم، مع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، الأوضاع التي يمر بها لبنان، وعمل الحكومة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن جلسات مجلس الوزراء لا تزال متوقفه منذ الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، إثر خلافات حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

ولم يتحدد بعد موعد لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بكامل تشكيله، رغم استمرار الوزراء ورئيس الحكومة كل في عمله دون انعقاد المجلس.

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