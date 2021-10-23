طعنه بـ"سيخ حديدي".. مشادة كلامية تنتهي بمقتل صبي وسط الشارع بالهرم

جثة صبي في مقتبل عمره، تسيل منها الدماء وسط الشارع أثارت رعب أهالي منطقة كفر طهرمس بحي الهرم غرب الجيزة، اليوم الجمعة، إثر وقوع مشادة كلامية بينه وآخر.





تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم بالعثور على جثة بمنطقة كفرطهرمس.





وجه العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل صبي في مقتبل العمر بطعنة نافذة في الصدر على يد عامل بمطعم "كبابجي".





المجني عليه توجه إلى المطعم لشراء وجبة، وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم وانصرف بعدها إلا أن الاخير تربص به وسدد له طعنة مستخدما "سيخ حديدي" ولاذ بالفرار.





تمكنت مأمورية برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم ومعاونيه الرائد محمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين من ضبط المتهم.



