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أستاذ موارد مائية يكشف تأثير بركان لابالما على مصر (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الهدف من إنشاء سد النهضة هو توليد الكهرباء، حيث يتكون من 13 توربينًا، موضحا أن إثيوبيا خسرت مليار متر مكعب مياه من التي تم تخزينها ولم تنجح في توليد كهرباء، فضلًا على أنها ستفقد مليار متر مكعب آخر من المياه الأسبوع المقبل.

وعن بركان لابالما، أشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البراكين النشطة على سطح الأرض تعد على الأصابع، موضحًا أن لابالما عبارة عن جزر بركانية، حيث تصل قمة بركان لابالما إلى 2500 متر فوق سطح البحر.

وأوضح أن بركان لابالما يخرج منه أبخرة وغازات ومن أهم هذه الغازات غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهناك غازات من البركان وصلت بالفعل إلى شمال أفريقيا، منوهًا بأنه قد تصل جزء من هذه الغازات إلى الإسكندرية يوم الأحد، متوقعًا أن هذه الغازات لن يكون لها تأثير كبير نظرًا لارتفاعها.

وأكد أن أهالي الإسكندرية لن يتأثروا بالبركان نهائيًا، ولكن يمكن أن يأخذوا احتياطاتهم بشكل أكبر بأن أي شخص يعاني من أمراض صدرية يأخذ حذره، متوقعًا أن يكون هناك صلة بين بركان لابالما والزلازل التي وقعت مؤخرًا في منطقة شرق البحر المتوسط.

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