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مستشار وزير السياحة: نعمل على فتح طيران مباشر من شرم الشيخ إلى الأقصر (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة لشئون التنشيط السياحي، إن مصر من الدول الكبيرة سياحيًا، حيث تطورت السياحة بها على مدار السنوات الماضية من السياحة الثقافية إلى سياحة الشواطئ.

وأضاف "يوسف" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه على مدار السنوات الماضية عملت الدولة المصرية على تطوير المنتجات السياحية المختلفة كالسياحة البيئية وسياحة رياضة الجولف وسياحة المؤتمرات.

وأشار إلى أن مصر تمتلك منتجات سياحية يتم تطويرها باستمرار خاصة أنها لا يغيب عنها الشمس على مدار العام وهذا يجذب شريحة كبيرة من السائحين، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة ولم تتوقف الاكتشافات الأثرية حتى في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أنه تم افتتاح مؤخرًا متحفي شرم الشيخ والغردقة، لافتًا إلى أنه يتم العمل مع وزارة الطيران من أجل فتح طيران مباشر من شرم الشيخ إلى الأقصر وهي خطوة مهمة لربط السياحة الشاطئية بالثقافية.

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