جميلة عوض : مرعوبة جداً من "المحكمة"





تحدثت الفنانة جميلة عوض عن أعمالها الجديدة ومن بينها فيلم "المحكمة"، حيث أكدت أنها تلعب دورا جديدا عليها، ولم يتم التطرق له من قبل وهو ما يجعلها تضع يدها على قلبها وتترقبه بخوف.





وقالت في تصريحات صحفية: "مبدئيًا دوري في الفيلم مختلف تماماً عن أعمالي السابقة التي قدمتها، سواء في التلفزيون أو السينما، فهو تجربة مغايرة ومختلفة، جعلتني أعمل مع المخرج المميز محمد أمين، والمؤلف أحمد عبدالله.



