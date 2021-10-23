Advertisements

جميلة عوض : مرعوبة جداً من "المحكمة"

السبت 23/أكتوبر/2021 - 12:21 ص
جميلة عوض
جميلة عوض

تحدثت الفنانة جميلة عوض عن أعمالها الجديدة ومن بينها فيلم "المحكمة"، حيث أكدت أنها تلعب دورا جديدا عليها، ولم يتم التطرق له من قبل وهو ما يجعلها تضع يدها على قلبها وتترقبه بخوف.

وقالت في تصريحات صحفية: "مبدئيًا دوري في الفيلم مختلف تماماً عن أعمالي السابقة التي قدمتها، سواء في التلفزيون أو السينما، فهو تجربة مغايرة ومختلفة، جعلتني أعمل مع المخرج المميز محمد أمين، والمؤلف أحمد عبدالله.

وأشارت إلى أن ما زاد من سعادتها وحماسها دورها المختلف والجديد، مضيفة: "أنتظر بشوق كبير ردود فعل الجمهور عليه، وهو ما يجعلني مرعوبة جدا، فالعمل يشبه أفلاما مثل "الفرح" و"كباريه". والأحداث كلها تدور في يوم ومكان واحد، وأقدم فيه شخصية جديدة لم أقدمها من قبل".

الكلمات المفتاحية

مسلسل فيلم دراما جميلة عوض المحكمة

أخبار تهمك

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ ساعة و 24 دقيقة

ناقد رياضي: الخطيب عاد للمستشفى بعد ساعات من خروجه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجارد يمنع حسن أبو الروس من حضور حفل ختام الجونة السينمائي(صور وفديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تبادل لإطلاق النار.. مقتل عنصر شديد الخطورة في الجيزة

منذ ساعة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 7 لاعبين من مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

زوجة حسن أبو الروس تنفي شائعة انفصالهما

منذ ساعة و 17 دقيقة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 8 ساعات

ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الفيراري يقترب من العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سمير فرج: هناك دول مرعوبة من تسلم مصر لـ هشام عشماوي

"أرجوكم أقعدوا في البيت".. هكذا تحذر زينة جمهورها من الاصابة بـ"كورونا"

دلال عبد العزيز: كنت مرعوبة من الوقوف أمام الزعيم في "فلانتينو"

تيام مصطفى قمر: خضعت لتجارب الأداء للمشاركة في "خيانة عهد" 3 مرات

بعد الحكم على المتحرش.. فتاة المترو: "مبسوطة جدا"

خالد الجندي عن إلغاء موائد رمضان: استروا الفقراء واعطوهم حقهم ديليفري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

11:01 م

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

08:01 م

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

10:01 م

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements