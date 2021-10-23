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عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

السبت 23/أكتوبر/2021 - 12:35 ص
شيكابالا
شيكابالا
محمد الدمتناوي
كشف مصدر مطلع داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين في الجبلاية تنفيذ القرار.

وأكد المصدر، أنه طبقاً لقانون الرياضة الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية، وأنها خاصة بالمنازعات الرياضية وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون.

وتابع المصدر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ليس هو صاحب الحق في التدخل أو تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد من مسئولي الجبلاية.

وأشار المصدر، أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصري وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز .

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قرار لجنة التسوية شيكابالا الزمالك اتحاد الكرة

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