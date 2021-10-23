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أستاذ بـ"عين شمس" يحذر من تسخين الخبز (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، من تسخين الخبز على اللهب مباشرة، حيث يؤدي لاحتراق جزء من مكونات الخبز وتتكون مركبات أخرى على المدى البعيد يكون لها ضرر على صحة الإنسان، وبعض الأبحاث ترى أن لها علاقة بالسرطان، والبعض الآخر يرى أنها ليست لها علاقة.

وأشار "الحوفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تسخين الخبز يؤدي إلى فقد جزء من قيمته، محذرًا من تناول أي طعام محترق عمومًا، مثل البطاطس والطعمية، حيث تتكون مادة يطلق عليها الأكرليرميد.

وأوضح أنه يمكن تسخين "التوست" أو الخبز ولكن دون أن يحترق، بحيث يكون لونهما ذهبي وليس بني، لافتًا إلى أن وضع الذرة المشوي على الفحم مباشرة يؤدي إلى تكون الأكرليرميد، حيث يجب أن يكون الشوي على حرارة الفحم وليس على الفحم مباشرة، مضيفًا: "يجب فصل الدهون المحروقة في الكباب والكفتة ولا نتناولها"، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "أنا اكلت 100 طن كباب وكفتة في حياتي".

الكلمات المفتاحية

عين شمس تسخين الخبز بوابة الفجر الفجر

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