أستاذ بـ"عين شمس" يحذر من تسخين الخبز (فيديو)

حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، من تسخين الخبز على اللهب مباشرة، حيث يؤدي لاحتراق جزء من مكونات الخبز وتتكون مركبات أخرى على المدى البعيد يكون لها ضرر على صحة الإنسان، وبعض الأبحاث ترى أن لها علاقة بالسرطان، والبعض الآخر يرى أنها ليست لها علاقة.





وأشار "الحوفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تسخين الخبز يؤدي إلى فقد جزء من قيمته، محذرًا من تناول أي طعام محترق عمومًا، مثل البطاطس والطعمية، حيث تتكون مادة يطلق عليها الأكرليرميد.



