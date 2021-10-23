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انطلاق الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي الاحد المقبل

السبت 23/أكتوبر/2021 - 12:58 ص
ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي
ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي
تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى والذى يرأسه المخرج والفنان عمرو قابيل، يوم الأحد المقبل الموافق 24 من أكتوبر وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.

وتحمل الدوره الثالثة اسم الفنان الراحل سمير غانم، ويقام حفل الافتتاح فى المتحف القومى للحضارة المصرية.

ويشارك بالملتقى هذا العام 12 عرضا مسرحيًا، منهم 10 عروض فى المسابقة الرسمية، ومن العروض  المشاركة مسرحية "مرسأة فى محيط هيستيري "كلية الهندسة، جامعة عين شمس، مصر ، ومسرحية "ستة في ستة" الكلية الوطنية للاقتصاد والتسيير كازابلاكا، المملكة المغربية، ومسرحية (people and Images) معهد The Russian institute of theater Arts (GITIS) - روسيا، ومسرحية (موال حدادي) كلية التقنية والعلوم التطبيقية، مسقط - سلطنة عمان، ومسرحية (مهاجر بريسبان) كلية الصيدلة جامعة المنصورة، مصر، ومسرحية "مسيرة في الغابة" كلية التجارة جامعة عين شمس مصر، ومسرحية "تراتيل ثورة النساء"كلية العلوم التربوية الجامعة الاردنية - الأردن، ومسرحية "قحط" معهد الفنون الجميلة للبنين العراق. 

 

الكلمات المفتاحية

منوعات ملتقى القاهرة مسرح فن الدورة الثالثة

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