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موعد مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي اليوم السبت في البريميرليج

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة تشيلسي ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي
من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي يوم السبت 23 أكتوبر 2021 على استاد ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف تشيلسي ونوريتش سيتي في جدول الدوري الإنجليزي
يحتل تشيلسي صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويسعى البلوز في الموسم الحالي للتتويج بلقب البريميرليج والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا التي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

في حين يحتل نوريتش سيتي المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين حصدهما من 8 مباريات، حيث تعادل في مبارتين وخسر 6 مباريات. ويسعى نوريتش سيتي الصاعد حديثا للبريميرليج لخطف نقاط المباراة الثلاث والمنافسة من أجل الاستمرار في البريميرليج في الموسم المقبل.

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