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أشرف عبد الباقي يكشف كواليس تمثيل حمو بيكا في مسرحية شمسية وأربع كراسي (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:21 ص
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه خلال الإعداد لمسرحية شمسية وأربع كراسي المعروضة في الساحل الشمالي تم التفكير أن يؤدي أحد الأشخاص دور حمو بيكا ضمن أحداث المسرحية وهو «بيتخانق في الساحل».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق في النهاية على ظهور حمو بيكا في المسرحية كضيف شرف يظهر لمدة دقيقتين ورفض أن يحصل على أموال نظير تواجده في المسرحية.

وأشار الفنان أشرف عبد الباقي إلى أن حمو بيكا ملتزم في ميعاده للغاية في المسرحية ولكنه طلب منه في حال وجود له عروض لإحياء أفراح أن يغيب في ذلك اليوم وتم الاتفاق على ذلك الأمر.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي أنه لا يحب المهرجان ولكنه يحترم أذواق المستمعين الذين يستمعون إلى المهرجانات.


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مسرح فيديو شمسية وأربع كراسي حمو بيكا أشرف عبد الباقي

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