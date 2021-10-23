وسط مفاجأت.. الكشف عن قائمة الخطيب النهائية في انتخابات الأهلي

كشف الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن القائمة النهائية لمحمود الخطيب رئيس النادي الحالي في الانتخابات المقبلة.





وجاءات قائمة بيبو النهائية في الانتخالات المقبلة على النحو التالي:





محمود الخطيب رئيس النادي

العامري فاروق نائب رئيس

خالد مرتجي أمين صندوق





٨ أعضاء بالقائمة فوق السن لاختيار ٧ بينهم

١- طارق قنديل

٢- دكتور محمد شوقي

٣- محمد الدماطي

٤- مهند مجدي

٥- محمد الغزاوي

٦- خالد عبد القادر

٧- محمد سراج الدين

٨- حسام غالي





تحت السن

9- محمد الجارحي

10- مي عاطف





ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.



