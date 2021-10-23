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موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم السبت في البريميرليج

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
ربهام عبد المحسن
تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موقف مانشستر سيتي وبرايتون في جدول الدوري الإنجليزي
يحتل برايتون المركز الرابع في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة ويسعى برايتون لخطف أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة ويسعى السيتزنز للتتويج بلقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي
ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يوم السبت 23 أكتوبر 2021 على ملعب فالمر معقل برايتون وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

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