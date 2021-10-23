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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني النيجري غدا مساء السبت وذلك ضمن مباراة العودة في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وسجل هدف الأهلي التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي والحرس الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل معاد انطلاقها بحوالي ساعة.

كما أعلنت قناة النادي الأهلي الرسمية عن نقل المباراة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى كواليس تدريبات الفريق وأجواء ما قبل المباراة وانفرادها بلقاءات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وتعتبر قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على القمر الصناعي النايل سات.

وقامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتنبيه على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد وهو :

التردد : 11861
معامل الاستقطاب : عمودي
معامل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ6/5
تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضي UHF 32
ويمكنك استقبال قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي عن طريف تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون بعد فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

وفي حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات ثم قم بعمل توليف إعداد القناة ثم اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

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