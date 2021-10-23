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ميرهان حسين: حلم حياتي أعمل فوازير

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:59 ص
ميرهان حسين
ميرهان حسين

قلدت الفنانة ميرهان حسين، ضحكة الفنانة نبيلة عبيد، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان للحديث عن كواليس مشاركتها في مسرحية شمسية وأربع كراسي، والأعمال التالية التي تنوي المشاركة فيها.

وقالت ميرهان حسين خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن حلم حياتها أن تمثل فوازير، لافتة إلى أنها متفائلة بالمرحلة المقبلة وتتمنى فرصة أو عرض جيد في هذا الشأن.

وأضافت ميرهان حسين أن ميكس التمثيل والغناء والرقص والاستعراض شغفها الحقيقي، مضيفة أنها ستبدأ تصوير مسلسل جديد الشهر المقبل تحت اسم «الستات تعرف تقتل» وسيكون مختلفا عن الأعمال السابقة.


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ميرهان حسين منوعات ماسبيرو وفضائيات فوازير شمسية وأربع كراسي

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