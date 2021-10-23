ريا أبي راشد لـ"الفجر الفني": "ريش" من الأفلام الجيدة لأنها عكست عواطف الجمهور



كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عن سبب حرصها الشديد على التواجد في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، حيث قالت إن مهرجان الجونة السينمائي مهم جداً للسينما، لأنه يجمع كل المهنيين في الساحة السينمائية العربية، وكل عام ينتظره الناس بشكل كبير جدا، وبالنسبة لي فهو مهم كوني إعلامية سينمائية، أحب أن أتواجد مع صناع السينما.



وأشارت ريا أبي راشد، أن هذه الدورة من مهرجان الجونة السينمائي، مميزة، لأنها احتوت على كم كبير من الأفلام العربية، مضيفة أنها متحمسة لمشاهدة فيلم "قمر 14"، كما إنها متحمسة لسماع ردود أفعال الجمهور على فيلم أميرة.



وفيما يخص فيلم "ريش"، والجدل الذي آثاره فور عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، أوضحت ريا أبي راشد أن من رأيها الأفلام التي تثير الجدل تكون أفلام جيدة، لأنها تعكس عواطف الجمهور.



وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 14 أكتوبر، ويستمر حتى 22 من نفس الشهر، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور، وكان من أبرزهم يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، جمال سليمان، صبا مبارك، وآخرين