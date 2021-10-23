Advertisements

خمسة إمواه.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الجونة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:25 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها فيديو جديد لها من حفل الفنان عمرو دياب في الجونة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.


وظهرت فيفي عبده وهي ترقص من الحفل و علقت قائلة : جود افتر نون من مصر أم الدنيا من مهرجان الجونة السينمائى انبسطت جدا فى حفلة الهضبة عمرو دياب بحبكم أوى من الجونة خمسه اموااااه.

يذكر أن حفل عمرو دياب الليلة، هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ انطلاقه، وأحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية.

الكلمات المفتاحية

منوعات فيفي عبده فنانة استعراضية خمسة امواه الجونة

أخبار تهمك

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يستعد لصفع بيريز في صفقة القرن.. تفاصيل نارية

منذ 40 دقيقة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 11 ساعة

قائمة غيابات برشلونة عن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الجارد يمنع حسن أبو الروس من حضور حفل ختام الجونة السينمائي(صور وفديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

الفيراري يقترب من العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

قائمة غيابات ريال مدريد عن مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني تصل إلى الجونة لحضور حفل عمرو دياب الليلة

التجهيزات الأخيره لحفل عمرو دياب في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

عمرو دياب يبدأ حفلة بمهرجان الجونة على أنغام "يا أجمل عيون" (فيديو)

حلا شيحة تثير الجدل بسبب رقصها في حفل عمرو دياب (فيديو)

ملايين المشاهدات لإعلان الهضبة الجديد مع محمد صلاح في وقت قياسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

08:01 م

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements