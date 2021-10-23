خمسة إمواه.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الجونة

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها فيديو جديد لها من حفل الفنان عمرو دياب في الجونة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.





وظهرت فيفي عبده وهي ترقص من الحفل و علقت قائلة : جود افتر نون من مصر أم الدنيا من مهرجان الجونة السينمائى انبسطت جدا فى حفلة الهضبة عمرو دياب بحبكم أوى من الجونة خمسه اموااااه.



يذكر أن حفل عمرو دياب الليلة، هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ انطلاقه، وأحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية.