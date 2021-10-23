كارتيرون يطلب صفقة نارية من الزمالك

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن كارتيرون طلب بالفعل ضم عبدالله السعيد قائد بيراميدز، ولكن إيقاف القيد حال دون إتمام الصفقة.





واعترف فتوح بأن كارتيرون معجب بطريقة لعب رمضان صبحي جناح الأهلي السابق، الذي يلعب حاليًا في صفوف بيراميدز، لكن مسألة انضمامه ترجع لقدرات الزمالك المالية.





وكان مسؤولو بيراميدز قد أكدوا أنهم لا يرغبون في رحيل أي من لاعبيه للزمالك، خصوصًا عبدالله السعيد ورمضان صبحي.



