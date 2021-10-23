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بالأبيض.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:57 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نانسي عجرم بالأبيض المميز، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم، مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا في دولة تونس وقدمت خلاله عددا كبيرا من أغانيها الخاصة التي تفاعل معها الجمهور التونسي بشكل كبير.

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