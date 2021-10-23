موعد مباراة ميلان ضد بولونيا اليوم السبت في الدوري الإيطالي

يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره بولونيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتقام مباراة ميلان أمام نظيره بولونيا، على أرضية ملعب ريناتو دالارا، معقل الأخير.





ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.



