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الزمالك يصعد ملف شيكابالا للمحكمة الدولية "كاس"

السبت 23/أكتوبر/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
قرر مسئولو نادي الزمالك التصعيد في ملف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد قرار رفع الإيقاف عنه من جانب مركز التسوية والتحكيم.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم قرار في وقت سابق بتجميد عقوبة الإيقاف التي تعرض لها شيكابالا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 8 مباريات.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الملف تم تحويله إلى المحامي الإيطالي سلفادوري بجانب المحامي المصري أحمد عبد الفتاح من أجل التصعيد في محكمة كاس وتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن نجاح الثنائي في قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق المعار لصفوف أهلي جدة السعودي، كان سبب رئيسي في توكيلهما في قضية شيكابالا.

وسبق وحصل الزمالك على حكم في قضية حمدي النقاز من محكمة كاس بعد صدور حكم في وقت سابق من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد الزمالك.

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