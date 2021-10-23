موسيماني يفاضل بين ياسر إبراهيم وبانون

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحل بطل النيجر، ضيفًا على الأهلي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على ستاد الأهلى والسلام.





ويفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بين ياسر إبراهيم، والمحترف المغربى بدر بانون، للدفع بأحدهما في قلب الدفاع بجانب أيمن أشرف.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحرس الوطني:





في حراسة المرمى.. علي لطفي





في خط الدفاع.. علي معلول وأكرم توفيق، بجانب أيمن أشرف، وبدر بانون أو ياسر إبراهيم





وفي خط الوسط.. أليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدى "أفشة"، وطاهر محمد طاهر، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"





وفي الهجوم.. محمد شريف



