موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم اليوم السبت في الدوري الألماني

يستعد نادي بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره هوفنهايم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز.





وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام نظيره بولونيا، على أرضية ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق البافاري.





ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



