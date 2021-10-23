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بمشاركة الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية حتى الآن

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
حصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي، على حق استضافة كأس العالم للأندية لعام 2021، بعد انسحاب اليابان من تنظيم المسابقة.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، لكنها تخلت عن البطولة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة النسخة المونديالية المقبلة، بناء على تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2021
يشارك فريق الجزيرة في البطولة بصفته بطلا للدوري المحلي للبلد المضيف، بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي متفوقا على بني ياس, في صراع مثير امتد للجولات الأخيرة.

وتأكد خلال وقت سابق مشاركة بعض الأندية، ومنها الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي يستعد لتسجيل حضوره السابع في هذه البطولة.

وكذلك يحمل تشيلسي الإنجليزي لقب بطل القارة العجوز، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا خلال شهر مايو الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

وكان اتحاد أوقيانوسيا قد ألغى دوري أبطال أوقيانوسيا هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، ومنح شرف المشاركة في البطولة لأوكلاند بناء على تاريخه في البطولة العالمية.

وينتظر كذلك معرفة بقية المشاركين وهم بطل دوري أبطال آسيا، والذي سيتحدد في 27 نوفمبر المقبل، وبطل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ويتحدد في 20 نوفمبر المقبل.

وكذلك يتحدد بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف" يوم 28 أكتوبر الجاري.

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