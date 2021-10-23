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قائمة غيابات ريال مدريد عن مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

السبت 23/أكتوبر/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة غريمة التقليدي برشلونة، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، على أرضية ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع غياب الدولي الإسباني داني كارفخال والبلجيكي إدين هازارد عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب الإصابة.

بينما يغيب جاريث بيل وداني سيبايوس بسبب الإصابة، حيث يعاني بيل من قطع في أوتار الركبة، أما سيبايوس سيغيب حتي نهاية 2020، بينما متوقع أن يعود بيل في شهر نوفمبر المقبل.

كما هناك حالة من الشك حول مشاركة إيسكو ويوفيتش، حيث يعانون من شكوك كبيرة حول غيابهم عن الكلاسيكو .

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