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جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" عن موعد مباريات منتخب مصر الأول، في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

أسفرت قرعة كأس العرب 2021 عن وقوع مصر في مجموعة نارية بجوار بطل إفريقيا الجزائر، وقد صعدت لبنان والسودان من التصفيات.

وتبدأ مصر مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.

وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

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