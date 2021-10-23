قائمة غيابات برشلونة عن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

يلتقي نادي ريال مدريد أمام غريمة التقليدي برشلونة، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، على أرضية ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز السابع برصيد 15 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المقرر أن يغيب عن برشلونة أمام ريال مدريد كل من، رونالد أراوخو الذي يغيب للإصابة في أوتار الركبة خلال تواجده مع منتخب أوروجواى وتعرض لإصابة خلال المشاركة مع أوروجواي ضد الأرجنتين.





كما تأكد غياب بيدري جونزاليس بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، كما لازال موقف ديمبلي، حيث يعاني من إصابة بقطع في أوتار الركبة، في يونيو الماضي، خلال مشاركته رفقة منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا.





ولازالت التأكيدات حول مشاركة جوردي ألبا غير واضحة خاصة وأن اللاعب غاب عن تدريبات الفريق الأخيرة.



