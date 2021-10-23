Advertisements

لابورتا يستعد لصفع بيريز في صفقة القرن.. تفاصيل نارية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
يسعى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، للدخول في العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

كشفت تقارير صحفية إسبانية على أن لابورتا ينوى على الدخول في صراع قوي مع نظيره ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.
وأكدت التقارير على أن إدارة البارسا تنوي رفع سقف الرواتب في الموسم المقبل، حيث تفكر في إبرام صفقة ثقيلة رغم الأوضاع المالية المعقدة التي يعيشها النادي، ويري مسؤولي البارسا أنه بإمكانهم إبرام صفقة قوية بالتعاقد مع مبابي خلال الفترة المقبلة.

وكلفت إدارة برشلونة، وكيل الأعمال الشهير بيني زهافي بمهمة إقناع مبابي، مثلما دفع نيمار لكسر شرطه الجزائي للانتقال إلى سان جيرمان.

وأوضحت التقارير أن، مهمة لابورتا تبدو صعبة لأكثر من سبب منها الوضع الاقتصادي، وتلقي اللاعب الفرنسي عرضا من ريال مدريد، لكن رئيس البرسا يبدو على استعداد لإغراء كيليان مبابي بمكافأة توقيع ضخمة قيمتها 90 مليون يورو، مقابل 50 مليون يورو قدمها النادي الملكي.

كما سيتم منح مبابي راتب سنوي يتخطى 17 مليون يورو، وهو مبلغ لن يصل إليه ريال مدريد رغم أن وضعه الاقتصادي أفضل كثيرا من غريمه الكتالوني.

وأضافت التقارير أن، مبابي كان على وشك الانتقال إلى برشلونة في صيف 2017 مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 30 مليون يورو حوافز، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق فضل التعاقد مع عثمان ديمبلي".

الجدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي، سينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانتقال لأي ناد مجانا، إذا لم يجدد تعاقده الحالي.

أخبار تهمك

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 10 ساعات

قائمة غيابات ريال مدريد عن مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الفيراري يقترب من العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجارد يمنع حسن أبو الروس من حضور حفل ختام الجونة السينمائي(صور وفديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قائمة غيابات برشلونة عن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

لابورتا يستعد لصفع بيريز في صفقة القرن.. تفاصيل نارية

منذ 40 دقيقة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 5 ساعات

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

08:01 م

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements