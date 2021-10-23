لابورتا يستعد لصفع بيريز في صفقة القرن.. تفاصيل نارية

يسعى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، للدخول في العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.





كشفت تقارير صحفية إسبانية على أن لابورتا ينوى على الدخول في صراع قوي مع نظيره ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

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وأكدت التقارير على أن إدارة البارسا تنوي رفع سقف الرواتب في الموسم المقبل، حيث تفكر في إبرام صفقة ثقيلة رغم الأوضاع المالية المعقدة التي يعيشها النادي، ويري مسؤولي البارسا أنه بإمكانهم إبرام صفقة قوية بالتعاقد مع مبابي خلال الفترة المقبلة.





وكلفت إدارة برشلونة، وكيل الأعمال الشهير بيني زهافي بمهمة إقناع مبابي، مثلما دفع نيمار لكسر شرطه الجزائي للانتقال إلى سان جيرمان.





وأوضحت التقارير أن، مهمة لابورتا تبدو صعبة لأكثر من سبب منها الوضع الاقتصادي، وتلقي اللاعب الفرنسي عرضا من ريال مدريد، لكن رئيس البرسا يبدو على استعداد لإغراء كيليان مبابي بمكافأة توقيع ضخمة قيمتها 90 مليون يورو، مقابل 50 مليون يورو قدمها النادي الملكي.





كما سيتم منح مبابي راتب سنوي يتخطى 17 مليون يورو، وهو مبلغ لن يصل إليه ريال مدريد رغم أن وضعه الاقتصادي أفضل كثيرا من غريمه الكتالوني.





وأضافت التقارير أن، مبابي كان على وشك الانتقال إلى برشلونة في صيف 2017 مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 30 مليون يورو حوافز، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق فضل التعاقد مع عثمان ديمبلي".





الجدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي، سينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانتقال لأي ناد مجانا، إذا لم يجدد تعاقده الحالي.



