بعد غلق باب الترشح.. تعرف على الأسماء المرشحة لانتخابات الأهلي

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة انتخابات النادي الأهلي، عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النادي الأهلي، والتي شهدت تقدم 21 مرشحاً على المقاعد المختلفة.





وجائت قائمة المرشحين على جميع المقاعد كالآتي:-

«مقعد الرئيس»

محمود الخطيب

المحامى خالد سليمان (مستقل)

«مقعد نائب الرئيس»

العامرى فاروق (قائمة الخطيب)

«مقعد أمين الصندوق»

خالد مرتجى (قائمة الخطيب)

خالد الدرندلى (مستقل)

«أعضاء فوق السن»

منار سعيد (مستقل)

محمد الغزاوى (قائمة الخطيب)

أحمد غيط (مستقل)

محمد الدماطى (قائمة الخطيب)

مهند مجدى (قائمة الخطيب)

طارق قنديل (قائمة الخطيب)

محمد شوقى (قائمة الخطيب)

خالد عبدالقادر

محمد سراج (قائمة الخطيب)

حسام غالى (قائمة الخطيب)

محمد أحمد

أحمد نبيل

«أعضاء تحت السن»

محمد الجارحي

عمر ربيع ياسين (مستقل)

وعبدالرحمن العياشى (مستقل)

مى عاطف (قائمة الخطيب)



