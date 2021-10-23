الزمالك يقترب من تجديد عقد بنشرقي

اقترب النادي الزمالك من حسم ملف تجديد عقد لاعبه المغربي أشرف بنشرقي بعد سلسلة مفاوضات بين إدارة النادي واللاعب في الفترة الماضية.





2 مليون دولار تحسم تجديد عقد بنشرقي مع الزمالك

ووافق مسئولو الزمالك على وضع شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار يسمح للاعب بالرحيل حال تلقيه عرض احتراف خلال عقده مع الزمالك، ليقترب بنشرقي من تجديد عقده بشكل رسمي.





وكان المغربي أشرف بنشرقي رحب بتمديد عقده مع الزمالك مع وضع شرط جزائي في عقده مع الزمالك بقيمة 400 ألف دولار للموافقة على تمديد تعاقده في الفترة المقبلة، إلى أن مسئولي القلعة البيضاء وافقوا على وضع شرط بقيمة 2 مليون دولار.





وينتظر أن يتم عقد جلسة مع أشرف بن شرقي ومسؤولي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل انهاء إجراءات تمديد التعاقد، حال موافقة اللاعب بشكل رسمي.





وتلقى أشرف بن شرقي العديد من العروض قبل انطلاق الموسم الحالي للاحتراف، إلا أن مسؤولي الزمالك رفضوا الاستغناء عن اللاعب، وتمسكوا بوجوده ضمن صفوف الفريق.



