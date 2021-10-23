فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بشأن اقتراب نجم جديد من برشلونة من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.





صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس

وأوضحت شبكة "sport bible"، إن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على خلاف مع زميله ومواطنه ماورو إيكاردي، ويريد رحيله عن الفريق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.





وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان مستعد للتخلص من إيكادري، وذلك عبر صفقة تبادلية مع برشلونة، لمبادلة إيكاردي بسيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة ، وصديق ميسي.





وانضم ميسي إلى صفوف باريس خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما فشلت محاولات تجديد عقده مع البلوجرانا، ليرحل في صفقة انتقال حر للعملاق الباريسي.



