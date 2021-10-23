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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال آفريقيا

السبت 23/أكتوبر/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مجريات أحداث لقاء الذهاب الذي جمعهم منذ أيام في النيجر.

أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل معاد انطلاقها بحوالي ساعة.

وكانت قناة النادي الأهلي الرسمية قد أعلنت نقل المباراة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى كواليس تدريبات الفريق وأجواء ما قبل المباراة وانفرادها بلقاءات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

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