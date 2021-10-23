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الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

السبت 23/أكتوبر/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
اقترب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني، من الغياب من مواجهة الفريق المرتقبة أمام نظيره نادي ريال مدريد الإسباني.

وشهدت التدريبات الجماعية لنادي برشلونة استعداداً لخوض مواجهة ريال مدريد الإسباني، غياب جوردي ألبا وبيدري ورونالد أراوخو، عن الحصة التدريبية الجماعية التي أجراها برشلونة، في مدينة خوان جامبر، بسبب الإصابة.

المتوقع كذلك غياب بيدري وأراوخو، حيث أن لاعب الوسط الإسباني تعرض لإصابة في ساقه اليسرى، أما قلب الدفاع الأوروجوياني تعرض لإصابة في أوتار فخذه الأيمن مع منتخب بلاده.

ومن المنتظر أيضًا استبعاد عثمان ديمبلي من قائمة برشلونة، ورغم تدربه مع المجموعة، إلا أن حالته البدنية لا تسمح له بالمشاركة في المباريات

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