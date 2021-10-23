تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لبداية مشواره في الموسم الجديد المقرر انطلاقه بعد غد الاثنين الموافق 25 أكتوبر.





موعد المباراة الأولى للأهلي في دوري الموسم الجديد

ومن المقرر أن يفتتح الاهلي مسواره في الدوري الجديد بمواجهة الاسماعيلي بعد غد الاثنين على ملعب برج العرب بالأسكندربة.





وتنقل المباراة على شبكة قنوان أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز وذالك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.





ويلتقي الأهلي اليوم السبت مع ضيفه الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور ل32 بدوري أبطال أفريقيثا في المواجهة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.



