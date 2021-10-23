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رحيل قائد الأوركسترا برنارد هايتينك

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:31 ص
برنارد هايتينك
برنارد هايتينك


رحل عن عالمنا قائد الأوركسترا الهولندي الشهير، برنارد هايتينك Bernard Haitink، في محل إقامته بمدينة لندن، عن عمر يناهز 92 عاماً. 

وكان هياتينك يشغل منصب القائد الأساسي لأوركسترا لندن الفيلهارموني في الفترة من 1967-1979، ثم المدير الفني لأوبرا غليندبورن لعشر سنوات حتى عام 1988، والمدير الفني للأوبرا الملكية "كوفنت غاردن" في الفترة من 1987-2002، كما شغل منصب القائد الأساسي لأوركسترات بوسطن وشيكاغو إلى جانب عدد من أعرق فرق الأوركسترا حول العالم في أمستردام ودرسدن وغيرها. 

ولد برنارد هايتينك عام 1929، وحصل على كثير من الأوسمة والجوائز كواحد من أبرز قادة الأوركسترا في المشهد البريطاني للموسيقى الكلاسيكية. 

وحتى في الأشهر الأخيرة من حياته، وصفت حفلاته مع أوركسترا لندن السيمفوني بأنها "ساحرة". وقد قدم هايتينك أكثر من 450 تسجيلاً وكان يؤمن بأن وظيفة قائد الأوركسترا هي احتضا

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