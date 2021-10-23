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القوى العاملة توقع 4 اتفاقيات لتدريب 100 ألف خريج على المهارات الرقمية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:31 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة و4 شركات عالمية، بشأن توفير 100 ألف فرصة تدريبية  للشباب خريجي الجامعات من كليات التجارة والهندسة وغيرهما لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نجحنا في إعداد ملتقى للوظائف الرقيمة من خلال إحدى الشركات و50 شركة أخرى معاونة لها من أجل تعيين خريجي الأكاديمية الخاصة بها وتوفير فرص عمل لهم. 

وتابع  وزير القوى العاملة،  الدولة والقيادة السياسية حريصة على مواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات البطالة، مما أعطى الملف أهمية كبرى وزخم لدى جميع المسئولين، مشيرا إلى أن هناك تعاون مثمر مع وزارة الاتصالات  في إطار خطة الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

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وزارة القوى العاملة تدريب بوابة الفجر الفجر

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