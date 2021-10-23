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"القوى العاملة": وثائق مصر للتأمين بثت الطمأنينة في قلوب العمالة غير المنتظمة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 05:31 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن وثائق مصر للتأمين بثت الطمأنينة في قلوب العمالة غير المنتظمة، مؤكداعلى أهمية توقيع برتوكول تعاون مع شركة مصر للتأمين لتوفير التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة والصيادين ضد مخاطر العجز الكلي والجزئي والوفاة، مشيرا إلى أن هناك 4 حالات استفادت من هذه الوثيقة وبثت الاطمئنان لدى العمال وقضت على قلقهم حين إقبالهم على سوق العمل، مؤكدا أن شركة مصر للتأمين من أكبر الشركات الحكومية التي تعطي الثقة لدى المواطنين.

وتابع سعفان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن السلامة الصحة المهنية من أهم الأمور التي يجب الحفاظ عليها داخل مجتمعات العمل والشركات والمصانع ، لافتا أن الوزارة تعمل على تعظيم هذه السلامة الصحة المهنية من خلال تنظيم العديد من الملتقيات للحفاظ على الموارد البشرية والمنشآت والشركات.   

وكشف وزير القوى العاملة عن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة و4 شركات عالمية، بشأن توفير 100 ألف فرصة تدريبية  للشباب خريجي الجامعات من كليات التجارة والهندسة وغيرهما لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر.

وأوضح أن الدولة والقيادة السياسية حريصة على مواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات البطالة، مما أعطى الملف أهمية كبرى وزخم لدى جميع المسئولين، مشيرا إلى أن هناك تعاون مثمر مع وزارة الاتصالات  في إطار خطة الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

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مصر للتأمين بوابة الفجر القوى العاملة الفجر

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