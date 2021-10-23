شخص عشوائي .. أوس أوس يكشف كواليس دوره في "شمسية وأربع كراسي"









كشف الفنان أوس أوس، عن كواليس مشاركته في المعروضة في الساحل الشمالي بالاشتراك مع الفنان أشرف عبد الباقي.





أضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه على منذ عشر سنوات يعمل مع الفنان أشرف عبد الباقي الأمر الذي ساهم في عودة المسرح من جديد.





أشار الفنان أوس أوس إلى أن المسرح بشكل عام يقبل على مشاهدته العائلات لذلك تم اختيار الساحل الشمالي لتقديم مسرحية شمسية وأربع كراسي.





استطرد الفنان أوس أوس أنه يقدم دور شخص عشوائي ضمن أحداث المسرحية، وصديق لمحمد أنور الذي يمتلك منزل في قرية سياحية وجاء خصيصا إليه حتى يمارس السباحة وذلك ضمن أحداث المسرحية.





وكشف الفنان أوس أوس أنه يأتي يوميا إلى الساحل الشمالي لأداء دوره في مسرحية شمسية وأربع كراسي ثم يسافر إلى القاهرة في نفس اليوم لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل يتم الإعداد له في الوقت الحالي.







