خبير أسري: الزوج البخيل يعاني من خلل نفسي

قال ياسر محمد بدر المحامي والمتخصص بالشأن الأسري، إن الزوج البخيل يعاني من خلل نفسي، مشيرا إلى كلمة "أنا" تدل على الجبروت والكبرياء وديكتاتور ولايحاول حتى الاستماع أو الاهتمام لما تقوله زوجته فحديثها بأكله ليس له معنى عنده إن كان لا يعود عليه.





وأضاف محمد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "صفة الأنانية" غير مستحبة وينفر منها الجميع، مشيرا إلى أنها تعود إلى النشأة، مضيفا : "رفض الزوج تلبية رغبات وطلبات زوجته المتكررة تؤدي إلى عدم استقرار الأسرة وتدفع المرأة إلى اللجوء للمحاكم وطلب الانفصال.



