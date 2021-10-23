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المهن الموسيقية: حمو بيكا تقدم لشعبة "المونولوج".. ولو قام بالغناء سنعاقبه

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:25 ص
نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين
قال علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية، إن مؤدي المهرجانات حمو بيكا تقدم للقيد في النقابة بشعبة المونولوج، ولكن هذا لا يعطيه الحق في الغناء بأي شكل، وإذا قام بذلك سيتم معاقبته بالتأكيد.

وأضاف علاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محمد رمضان لم يتم إيقافه حين قام بالغناء في مهرجان الجونة لأنه عضو نقابة مهن تمثيلية، و"رمضان" يغني راب، موضحا أن النقابة تطالب بالضبطية القضائية لتتمكن من متابعة مؤدي المهرجانات ومنعهم من الغناء وإقامة الحفلات في أي مكان، ومناشدا جميع الجهات بتحمل مسؤوليتها اتجاه هذه الأزمة.

وتابع، "عامر" أن النقابة بمفردها "عاجزة ومكتوفة الأيدي" أمام جهات كثيرة وكذلك أمام إجراءات لا يجوز تنفيذها دون وجود ضبطية قضائية لمواجهة مؤدي المهرجانات.

الكلمات المفتاحية

نقابه المهن التمثيلية

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