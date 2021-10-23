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خبير أسري: الزوجة الأنانية تدفع الرجل للزواج من أخرى

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
قال ياسر محمد بدر، المحامي والمتخصص بالشأن الأسري، إن صفات الزوجة وسلوكياتها قد تدفع الرجل للزواج مرة أخرى، وذلك مثل كونها أنانية أو عنيدة طول الوقت أو متسلطة.

وأضاف بدر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأنانية عند الزوجة تشعر الزوج بأنها مشاعرها توقفت عند هذا الحد ولن تقدم المزيد له، وهو ما يوصل له رسالة بأنه لا تحبه.

وتابع المتخصص في الشأن الأسري، إن كثرة طلبات المرأة تؤدي إلى فتور في العلاقة بين الزوجين، خاصة في حال عدم قدرة الرجل على الاستجابة لها أو تلبية متطلباتها.

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