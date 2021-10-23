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خبير أسري: كثرة طلبات الزوجة أحد أسباب الفتور بين الأزواج

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
قال ياسر محمد بدر المحامي والمتخصص بالشأن الأسري، إن كثرة طلبات المرأة تؤدي إلى فتور في العلاقة بين الزوجين خاصة حال عدم قدرة الرجل على الاستجابة إليها.

وأضاف محمد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة الأنانية تدفع الرجل إلى الزواج بأخرى، مشيرا إلى أن الزوج البخيل يعاني من خلل نفسي، مشيرا إلى كلمة "أنا" تدل على الجبروت والكبرياء وديكتاتور ولايحاول حتى الاستماع أو الاهتمام لما تقوله زوجته فحديثها بأكله ليس له معنى عنده إن كان لا يعود عليه.

وتابع المتخصص بالشأن الأسري: "صفة الأنانية" تعود إلى النشأة، مضيفا : "رفض الزوج تلبية رغبات وطلبات زوجته المتكررة تؤدي إلى عدم استقرار الأسرة وتدفع المرأة إلى اللجوء للمحاكم وطلب الانفصال. 

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