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أشرف عبد الباقي يكشف كواليس إنشاء مسرح بالساحل الشمالي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 07:29 ص
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي


قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن كان في السابق يتم عرض موسم مسرحي شتوي في القاهرة وأخر صيفي في الإسكندرية وذلك قبل ظهور عدد من الأماكن الساحلية الجديدة مثل العجمي ومراقيا بالساحل الشمالي ومارينا والعلمين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في السابق كان يعرض في الإسكندرية حوالي 18 مسرحية في موسم الصيف.

أشار الفنان أشرف عبد الباقي إلى أنه غير سعيد لأنه يعرض مسرحيات بمفرده عكس ما كان في السابق ويعرض الكثير من الفنانين الكثير من المسرحيات.

وكشف أشرف عبد الباقي أن عمله السابق في الديكورات والمقاولات استفاد منه كثيرا في بناء ديكورات مسرحية شمسية وأربع كراسي التي يقدمها في الساحل الشمالي وتعرض للإصابات في يديه خلال بناء الديكورات.


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مسرح شمسية وأربع كراسي الساحل الشمالي أشرف عبد الباقي

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