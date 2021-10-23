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أشرف عبد الباقي: أسعار الإيجارات في الساحل الشمالي تُخض .. وأجور الفنانين أعلى من القاهرة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 07:45 ص
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي


قال الفنان أشرف عبد الباقي، عن الممثل في حال تمثيلة مسرحية خارج القاهرة يكون هناك اختلاف في قيمة الأجر المخصص للفنان.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فيديو يجمع مع نجوم مسرحية  شمسية وأربع كراسي المعروضة في الساحل الشمالي يتحدثون عن ارتفاع الإيجارات في الساحل الشمالي وتم تدارك ذلك الأمر من خلال رفع إيجار الممثلين في المسرحية.

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي أن أسعار الإيجارات في الساحل الشمالي «تخض»، موضحا أن مسرحية شمسية وأربع كراسي تضم عدد كبير من العاملين المرتبطين بالمسرحية.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي أن أوس أوس وعلي ربيع قاما بالعمل مع بدون أجر خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد. 


الكلمات المفتاحية

منوعات مسرح فن شمسية وأربع كراسي أشرف عبد الباقي

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