مصير أليك بالدوين بعد حادثة إطلاق نار بموقع تصوير فيلمه



وحتى الآن لم توجه الشرطة اتهامات حقيقية لأليك لحين نهاية التحقيق.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المصورة توفيت، في حين المخرج المصاب نقل للمستشفى لتلقي العلاج ويتوقع نجاته رغم الحادثة.

شهد موقع تصوير الفيلم الجديد للنجم أليك بالدوين مأساة حقيقية، بعد أن اطلق بالدوين النار على مصورة من العاملين بالفيلم، التي توفت في مكانها، وأصاب مخرج العمل بطلقات.