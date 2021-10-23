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مصير أليك بالدوين بعد حادثة إطلاق نار بموقع تصوير فيلمه
السبت 23/أكتوبر/2021 - 07:50 ص
أحمد جمال أحمد
شهد موقع تصوير الفيلم الجديد للنجم أليك بالدوين مأساة حقيقية، بعد أن اطلق بالدوين النار على مصورة من العاملين بالفيلم، التي توفت في مكانها، وأصاب مخرج العمل بطلقات.
ووفق صحيفة ديلي ميل، المصورة توفيت، في حين المخرج المصاب نقل للمستشفى لتلقي العلاج ويتوقع نجاته رغم الحادثة.
وحتى الآن لم توجه الشرطة اتهامات حقيقية لأليك لحين نهاية التحقيق.
وحتى الآن لم توجه الشرطة اتهامات حقيقية لأليك لحين نهاية التحقيق.