مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار مصنع كيماويات بالصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرون بانفجار هز مصنع كيميائيات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال البلاد.

ووفقًا للتلفزيون الصيني، وقع الانفجار أمس الجمعة في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي في مصنع Zhonggao Chemical.

وقد أفاد التلفزيون الصيني، بأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في غضون ساعة.

وكان جميع المصابين قج تلقوا مساعدة طبية، وأحدهم في حالة خطيرة بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.