موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، موعد انطلاق مباراة كلاسيكو الأرض، والتى تجمع بين ريال مدريد ونظيره برشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد:-

وتقام المباراة مساء غداً الأحد الموافق 24 من أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد :-

وتذاع أحداث المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأحداث مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ويتوقع أن تنقل المباراة المرتقبة بين البارسا والريال على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".