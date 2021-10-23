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موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
حصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الحقنة الثانية من البلازما مساء أول أمس، وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الشناوي قد خضع لجرعة أولى من حقن البلازما خلال الفترة الماضية التي تساعد في التئام التمزق العضلي الذي تعرض له اللاعب.
وخضع الشناوي لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء أثبتت تحسن حالة اللاعب المصاب بتمزق في العضلة الخلفية.
وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق في تصريحاته، إن الأشعة التي أجراها الشناوي أثبتت التئام التمزق بنسبة تصل إلى 60%، وهو أمر جيد يشير إلى تحسن حالة اللاعب.
وأوضح أبو عبلة أن الشناوي يقوم بتنفيذ برنامج استشفائي وتدريبات علاج طبيعي خلال الفترة الحالية حتى يتعافى تمامًا من الإصابة، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات وفقًا للمدة الزمنية المحددة له من البداية.

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا الحرس الوطني الاهلي

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